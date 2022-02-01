З китайським Новим роком! Добрі привітання китайською та іншими мовами у віршах, прозі та на листівках
1 лютого настав Китайський Новий рік, який ще називають Святом Весни — його відзначатимуть два тижні, аж до 15 лютого — Свята Ліхтарів.
Напередодні Нового року сім'ї традиційно збираються разом у батьківському домі та бажають один одному процвітання та довголіття. Як це зробити китайською, розповідає «Китай онлайн», а також наводить найбільш популярні привітання та побажання.
新年好 (Xīnnián hǎo, Щасливого Нового Року);
过年好 (Guònián hǎo, З Новим Роком);
新春快乐 (Xīnchūnkuàilè, Щасливої Нової Весни);
吉祥如意 (Jíxiángrúyì, Удачі у виконанні бажань);
年年有余 (Niánnián yǒuyú, Достатку з року в рік);
吉星高照 (Jíxīnggāozhào, Нехай щаслива зірка сяє у висоті);
大吉大利 (Dàjídàlì, Величезної удачі та благополуччя).
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Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
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З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби Ви були здорові,
Щоб купалися в любові.
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Вітаю з Новим роком! Бажаю домашнього затишку, чудового настрою, яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку, щирої радості та вірної любові. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато зустрічей з друзями, багато веселощів, багато подорожей, багато приємних турбот. І нехай твоє серце переповнює щастя!
Раніше східна астрологиня розповіла про веселу традицію на Китайський Новий Рік закочувати у дім 108 апельсинів та загадувати бажання. Вважається, що цей ритуал допоможе залучити щастя та благополуччя.
Фото Pixabay43
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