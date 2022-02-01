З китайським Новим роком! Добрі привітання китайською та іншими мовами у віршах, прозі та на листівках

1 лютого настав Китайський Новий рік, який ще називають Святом Весни — його відзначатимуть два тижні, аж до 15 лютого — Свята Ліхтарів.

Напередодні Нового року сім'ї традиційно збираються разом у батьківському домі та бажають один одному процвітання та довголіття. Як це зробити китайською, розповідає «Китай онлайн», а також наводить найбільш популярні привітання та побажання.

Фото Pixabay



新年好 (Xīnnián hǎo, Щасливого Нового Року);

过年好 (Guònián hǎo, З Новим Роком);

新春快乐 (Xīnchūnkuàilè, Щасливої Нової Весни);

吉祥如意 (Jíxiángrúyì, Удачі у виконанні бажань);

年年有余 (Niánnián yǒuyú, Достатку з року в рік);

吉星高照 (Jíxīnggāozhào, Нехай щаслива зірка сяє у висоті);

大吉大利 (Dàjídàlì, Величезної удачі та благополуччя).

* * *

Фото kartinok.ru

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

* * *

Фото kartinok.ru

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

* * *

Фото kartinok.ru

Вітаю з Новим роком! Бажаю домашнього затишку, чудового настрою, яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку, щирої радості та вірної любові. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато зустрічей з друзями, багато веселощів, багато подорожей, багато приємних турбот. І нехай твоє серце переповнює щастя!

Раніше східна астрологиня розповіла про веселу традицію на Китайський Новий Рік закочувати у дім 108 апельсинів та загадувати бажання. Вважається, що цей ритуал допоможе залучити щастя та благополуччя.

Фото Pixabay

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter