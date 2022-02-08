День Іоанна Златоуста: про що просять у святого, молитва

9 лютого православні вшановують пам'ять святого Іоанна Златоуста. Цього дня традиційно читають молитву на здоров'я і добро, причому робити це потрібно щогодини.

Молитви

1. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ.

2. Господи, спаси мене вічних мук.

3. Господи, чи розумом чи мисленням, словом чи справою грішних, пробач мені.

4. Господи, визволи мене всякого незнання і забуття, і малодушності, і скам'яненого нечуття.

5. Господи, спаси мене від всякої спокуси.

6. Господи, просвіти моє серце, що затьмарили лукаву пожадливість.

7. Господи, я ж людина грішна, Ти ж бо Бог щедрий, помилуй мене, бачачи недугу душі моєї. .

8. Господи, пошли благодать Твою на допомогу мені, щоб славити ім'я Твоє святе, Господи.

9. Господи Ісусе Христе, напиши мене, раба Твого в книзі тварин, і даруй мені кінець благий.

10. Господи Боже мій, я нікчемне створіння перед Тобою, але дай мені з благодаттю Твоєю започаткувати благо.

11. Господи, окропи в моєму серці росу благодаті Твоєї.

12. Господи небеса і землі, згадай мене грішного раба Твого, злого і нечистого, в Царстві Твоєму. Амінь.

13. Господи, в покаянні прийми мене.

14. Господи, прийми мене як того, хто кається.

15. Господи, не залиш мене.

16. Господи, не введи мене в напасть.

17. Господи, дай мені думку добра.

18. Господи, дай мені сльози і пам'ять смертну, і розчулення.

19. Господи, дай мені помисл сповідання гріхів моїх.

20. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух.

21. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність.

22. Господи, всели в мене корінь благих, страх Твій у моєму серці.

23. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і думки і творити в усьому волю Твою.

24. Господи, покрий мене від людей деяких, і бісів, і пристрастей, і від усяких інших неподібних речей. Господи, захисти мене від злих людей, бісів, пристрастей і від усіх інших негідних справ.

Також існують інші молитви святому.

Молитва перша святителю Іоанну Златоустому, архієпископу Константинопольському

О святителя великого Іоанна Златоусте! Багато й різних дарів від Господа прийняв Ти і, як раб добрий і вірний, вся дана тобі таланти добре помножив. Ти єси хлопцем — послух образ, юним — цнотливість світило, чоловікам — працьовитість, старим — незлобивості, ченцям — стриманість, тим, хто моляться — вождь від Бога натхненний, мудрості шукаючим — розуму просвітитель, благословливим — слова живого милосердя зірка, начальствующим — правління мудрого образ, правди ревнителям, відваги натхненник, правди заради гнаних — терпіння наставник: всім вся був, та всякого спаси. Над усіма ж цими здобув Ти любов, що є соуз досконалості, і тою, як силою Божественною, всі дарування в твоїм обличчі воєдино згуртував Ти, і туди любов, розділена примиряючу, в тлумаченні словес апостольських всім вірним проповідав еси. Ми ж грішні, за єдиним кожним своїм даруванням, єднання духу в союзі світу не імами, буваємо марнославні, один одного дратівливо, один одному завидно: цього заради обдарування наша розділена не в мир і спасіння, але в ворожнечу і осуд нам є. Тим же до тебе, святителю Божий, припадаємо, розбратом обурюємося, і в сокрушенні серця просимо: молитвами твоїми віджени від сердець наших всяку гордість і заздрість, що нас роздирають, та в багатьох вдихнув єдине тіло церковне, та за словом твоєму другому молитві однодумністю сповемі Отця і Сина і Святого Духа, Трійцю Єдиносущну і Нероздільну, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Друга молитва святителю Іоанну Златоустому, архієпископу Константинопольському

О святителю великий Іоанне Златоусте! Багато різних дарів від Господа прийняв ти і, як раб добрий і вірний, всі дані тобі таланти добре помножив, цього ради воістину вселенський учитель був ти, бо кожен вік і всяке звання від тебе повчається. Ми ж, грішні (імена), по єдиному кожно своє обдарування маємо, єднання духу в союзі світу не імами, але марнославимо, один одного дратуємо, один одному заздримо; цього заради обдарування наша розділена не на мир і спасіння, але на ворожнечу і засудження нам є. Тим же до тебе, святителю Божий, припадаємо, розбратом обурюємося, і в скорботі серця просимо: молитвами твоїми віджени від сердець наших всяку злобу, недоброзичливість, гордість і заздрість, що нас розділяють, та в багатьох вдих єдине тіло церковне беззастережно будемо. Молитовно полюбимо один одного і однодумністю згдаймо Отця і Сина і Святого Духа, Трійцю Єдиносущну і Нероздільну, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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