Мінус 10 на вагах: Олена Зеленська розповіла, як погладшала після перших пологів, і що допомогло повернутися до норми

Дружина президента Олена Зеленська вирішила розповісти підписникам у соцмережах, як дійшла до правильного харчування, і чому агітує за здорові страви у школах. Як згадує Зеленська в Instagram, за допомогою консультантів зі схуднення їй вдалося отримати «мінус 10 кг на вагах», але стояло набагато важче завдання: утримати результат на досягнутому рівні.

«Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою й ширшою, ніж раніше. Жорстка дієта, мінімальні порції, 5-разове харчування, планування раціону на тиждень, нескінченне приготування, контейнери з собою… Три місяці муштри — і я задоволена! Мінус 10 на вагах!» — згадує Зеленська.

Тепер у дружини президента режим харчування передбачає 1,5 літра води щодня, вживання риби та не змішування різних типів продуктів.

«Мої правила: не поєдную м’ясо й рибу ні з чим, крім овочів. Якщо хочу кашу або картоплю — з овочами. Не люблю рибу. Але один-два рази на тиждень обов’язково їм», — розповіла Зеленська.

Повністю від нездорової їжі перша леді не відмовляється. «Авжеж, іноді хочеться солоденького, іноді — солоненького або взагалі фастфуду! Коли дуже хочеться — дозволяю собі, але знаю, що завтра маю відпрацювати в залі й зробити менш калорійний раціон… Коли я говорю, що всі ми маємо шкідливі харчові звички, я знаю, про що кажу, бо говорю й про себе. Пам’ятаєте, у дитинстві: солодкий чай з бутербродом із маслом і ковбаскою? (Аж слинка потекла!) Не здорово. Обов’язково відкладеться на талії. Але смачно, тому що звичка, тому що спогади… Іноді можна собі дозволити, але не щодня, не постійно, не тільки це», — пояснила свої правила Олена. ⠀

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