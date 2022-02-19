На Вукола Телятника бережіться уламків дзеркала: прикмети та традиції народного свята 19 лютого

Місяць лютий багатий на православні свята. Так, 19 лютого віряни вшановують пам'ять Святого Вукола.

Відомо, що єпископ Вукола Смирнський — учень апостола Іоанна Богослова. Святий був першим єпископом, який працював у Малій Азії. Вукол навертав язичників до християн і хрестив їх. Помер приблизно 100 року. На місці, де розташована його могила, виросло миртове дерево. Відрізнялося воно тим, що лікувало хворих.

У день пам'яті святого люди просили у нього з молитвою здоров'я та щастя, на честь чого господині варили спеціальну кашу на молоці.

У народі його прозвали Телятником, оскільки на цей період припадає отелення корів. Друга назва свята — Жуколи. Так у народі звуть телят, що народилися в лютому.

Цього дня прийнято молитися про успішні пологи у корови, щоб і дитинча, і мати перенесли їх якнайлегше. Після благополучного отелення господарки чекають, коли пройде молозиво. Щойно корова знову почне давати придатне молоко, із нього вариться каша. Потім із нею проводять спеціальний обряд. Вважається, що він сприяє надалі безболісним отеленням та появі здорових телят.

Люди вірили, що якщо корова спить головою на схід, то народить удень, якщо спить головою на захід, то отелиться ввечері чи вночі. Якщо птахи сидять на верхівці дерев, це до теплої погоди. Відлига 19 лютого — буде мало молока у корови. Якщо морози стали сильнішими — до бурхливої весни. Якщо на Вукола Телятника стоять морози, то весна буде з вітрами та грозами, а літо спекотним.

19 лютого не можна запитувати у вагітної стать майбутньої дитини. Також не варто голосно розмовляти та кричати. Цього дня не потрібно брати в руки уламки від дзеркала.

Також цей день називають Всесвітнім днем китів. Свято на захист морських ссавців було засноване в 1986 році, коли набрав чинності мораторій на китовий промисел, заснований Міжнародною китовою комісією. Документ забороняв будь-яке полювання та продаж китів. Сьогодні дозволено промисел лише для задоволення потреб корінного населення й у наукових цілях.

Як писали «ФАКТИ», 19 лютого українці святкують День державного герба. Рівно 29 років тому золотий тризуб на синьому щиті було затверджено як офіційний символ незалежної України.

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