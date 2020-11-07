Голой грудью против запретов: активистка Femen обнажилась перед посольством Польши

Сменившие тактику «борьбы» активистки Femen провели в пятницу, 6 ноября, очередную акцию в Киеве возле Посольства Польши.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В ходе акции одна из девушек взобралась на крышу припаркованного автомобиля (очевидно, дипломатов) с файерами в руках.

На груди у активистки было написано по-польски «Забастовка женщин», время от времени она выкрикивала протестные лозунги против неоднозначных законодательных инициатив польских властей.

«Femen рядом с польскими женщинами и демонстрирует им свою безоговорочную поддержку», — отметили в организации.

Таким образом, объяснили в Femen, они пытаются поддерживать женщин в Польше, которым власти запретили делать аборты. Также активистки призывают польских «кобет» не идти на уступки и продолжать выходить на протесты.

Напомним, что Femen уже не впервые устраивают подобные акции. Так, в октябре активистки организации обнажались перед посольством Польши в Киеве и консульством в Одессе. Притом одесские копы были к ним более благосклонными, и даже не стали задерживать полуголую активистку.

Как известно, в октябре Конституционный суд Польши запретил проведение абортов в стране из-за проблем развития плода. Женщинам разрешено прерывать беременность только на основаниях изнасилования, инцеста или риска здоровья для матери.

Решение судей вызвало возмущение со стороны общественности. И уже вечером на улицы Варшавы вышли сотни женщин, требуя от властей отменить запрет. К позиции общества присоединились и оппозиционные политики. В Совете Европы постановление суда назвали «печальным для женских прав».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях противники тотального запрета абортов, похоже, добились успехов: польское правительство решило отложить вступление в действие дискриминационной нормы об абортах, заявив о необходимости продолжения дискуссии. Возможно, в Femen еще просто не успели прочитать об изменениях в позиции властей соседней страны.

Фото: femen.org

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