Найнебезпечніший день місяця: що не можна робити на Харитона 11 жовтня 2021 року

11 жовтня світ відзначає Міжнародний день дівчаток. На рівні ООН оголошено Всесвітній день боротьби з ожирінням. У церковному календарі дата присвячена Собору преподобних отців Києво-Печерських, спочилих у ближніх печерах, а також преподобному Харитонові Сповіднику. У народі свято називали Харитонів день.

Праведник Харитон жив у IV столітті в Іконії (місто в Малій Азії). Згідно з переказами, святий не відступився від істинної віри навіть у найважчі моменти, а тому зміг побачити за життя справжні чудеса Господні. Так, розбійники, що напали на Харитона, планували вбити святого, але померли самі, напившись отруєного вина. Виявилося, що у посудину з вином незадовго до цього заповзла змія. Все награбоване розбійниками Харитон роздав убогим, а печера перетворилася спочатку в молитовне місце, а потім там утворилася Фаранська Лавра.

Харитонів день вважався в народі найнебезпечнішим у жовтні. В цей день не їли ягід та інших дарів лісу, не пили вина, пам'ятаючи історію праведника. На Харитона в житлі прибирали, готуючись до свята Покрови, але сміття не виносили. Вважалося, що з дому в цей день виходити варто лише за крайньої необхідності. Гостей в будинок теж не запрошували, особливо малознайомих.

У день пам'яті праведника Харитона віталися пожертви на церкву, допомога важкохворим, вдовам і сиротам. Людям, що не скупилися на пожертви, обіцяли таку ж долю як у Харитона — добре ім'я, гідне життя, і не менш гідне закінчення земного шляху. Преподобний пішов з життя у глибокій старості, попереджений Господом про уготовану йому долю.

Прикмети 11 жовтня в основному стосувалися майбутньої зими. Південний вітер обіцяв м'яку зиму, вітер з півночі — суворі морози. Якщо листя з берези та дуба досі не облетіло, то чекали морозної зими.

Крім Харитона, іменини 11 жовтня святкують Олександр, Антон, Олексій, Анатолій, Валентин, В'ячеслав, Григорій, Іван, Ілля, Кирило, Марк, Марія.

Також до вашої уваги календар всіх українських і міжнародних свят і пам'ятних днів у жовтні.

Фото nyblago.org

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