Сергіїв день: що не можна робити 20 жовтня і на що звернути увагу

20 жовтня в світі відзначають Міжнародний день кухаря і день авіадиспетчера. Зоозахисники оголосили 20 жовтня Днем лінивця. А в церковному календарі день присвячений пам'яті трьох Сергіїв: святого мученика Сергія, який прийняв смерть за віру за часів Римської імперії, Сергія Печерського, що упокоївся в Києво-Печерській Лаврі, і Сергія Нуромского, учня Сергія Радонезького.

Мученик Сергій разом з ще одним воїном армії Галерія Максиміана був страчений після того, як розкрилося, що він не шанує язичницьких ідолів, а сповідує віру в Христа. Сергій був обезголовлений в 303 (за іншими версіями в 305) році в місті Ресафі і шанується Православною і Католицькою церквами.

Ще один Сергій, про якого згадують 20 жовтня, це преподобний Сергій Печерський. Він жив в XII-XIII столітті і упокоївся в Антонієвих (Ближніх) печерах в Києво-Печерській Лаврі. У храмі Сергія згадують як Сергія слухняного, а також як Сергія-постника, Сергія-самотника, Сергія Працелюбного.

Життєвий шлях праведника Сергія Нуромського почався зі Святої Гори Афон, потім він став учнем преподобного Сергія Радонезького, а потім із благословення ігумена жив відлюдником у вологодських лісах на березі річки Нурма. Церковне шанування святого почалося з XVI століття.

У народі 20 жовтня називали днем Сергія Зимового (на відміну від Сергія Літнього — 18 липня). Вважалося, що з цього моменту можна чекати морозів і по-справжньому зимової погоди. Якщо ж зима не поспішає приходити, а стоїть ясна і тепла погода, то холодів можна не чекати аж до дня Димитрія, 8 листопада.

Народні прикмети і заборони на день Сергія пов'язані з тим способом життя, який вели Божі угодники. Так, було заборонено багато базікати, злословити, поширювати чутки і плітки. Ще одна заборона стосувалася подарунків — в цей день не приймали в дар ні гроші, ні речі. Особлива заборона накаладалася на дарування одягу.

З огляду на те, що Сергій Печерський, як і Сергій Нуромський всім своїм життям проповідували скромність і стриманість, то в їхній день не влаштовували бенкетів. У цей день нічого не пекли і навіть не замішували тісто, а намагалися обійтися раніше випеченим хлібом. Також у свято оцінювали кількість зібраних припасів на зиму.

При цьому на день Сергія, як і на інші свята, не можна було сидіти в печалі і скаржитися. Вважалося, що такою поведінкою можна накликати ще більш серйозні життєві випробування.

Також до вашої уваги найважливіші дати церковного календаря на листопад 2021 року .

Фото santosepulcro.co.il

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter