Свято Святого Миколая 19 грудня: прикмети та заборони дня

В Україні 19 грудня православні християни вшановують пам'ять святого Миколая Чудотворця. Люди вітають родичів, друзів та близьких із цим святом.

Цього дня забороняється виконувати домашню роботу: прибирати, прати, прасувати, шити, вишивати. У народі кажуть, що у День святого Миколая не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги. Необхідно у цей день бути добрим та милосердним.

Також у свято люди повинні утриматися від сварок, конфліктів та з'ясування стосунків. Батькам у День святого Миколая забороняється кричати на дітей. Ще однією забороною в День святого Миколая є позичення грошей у борг. В народі вважають, що в цей день треба повертати борги.

Свято випадає на 19 грудня — час Різдвяного посту, тому забороняється їсти м'ясні страви, яйця та інші продукти тваринного походження. У День Миколи Чудотворця також заборонено підстригати волосся.

Наші пращури в цей день стежили за погодою та природніми явищами. Так з'явилися деякі прикмети до Дня святого Миколая:

• Скільки на Миколи снігу, стільки буде трави на Миколу Весняного (22 травня).

• Іней на Миколу — провісник щедрого врожаю хліба.

• Якщо сніг випаде до 19 грудня, зима очікується морозною.

• Холодний День святого Миколая віщує холодну зиму, а теплий — сонячну погоду.

• Дощ у День Миколи Чудотворця — до хорошого врожаю озимини.

• Коли до Миколи замітає слід, дороги не буде від Миколи до Різдва.

На відміну від більшості святих, про життя яких дізнається за повір'ями та легендами, святий Миколай — історична особистість. Роками його життя прийнято вважати 270 — 345 р.р. н.е. За переказами Микола був єдиним сином у багатих та благочестивих батьків Феофана та Нони. Вони вимолили його у Бога, тому що тривалий час були бездітні, а за це обіцяли присвятити свою дитину релігії. Святий Миколай рано осиротів і жив відірвано від усіх, занурений у світ науки.

За життя він зробив багато див: позбавив від смерті трьох обвинувачених воєначальників, врятував рідне місто Мири від тяжкого голоду, неодноразово рятував бідних на суші та на морі. Після мирної кончини, мощі святого стали виділяти цілюще миро, що ще більше прославило його.

Як писали «ФАКТИ», напередодні свята Миколи Чудотворця чи Миколи зимового православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави.

Про те, які православні свята будуть у січні читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Різдво Христове та ще 5 важливих дат для православних: церковний календар на січень 2022 року.

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