Кутя голодна, багата та щедра: коли готувати та чим відрізняється

На Святвечір, 6 січня, перед Різдвом Христовим, одними з головних 12 пісних страв традиційно вважаються кутя та узвар.

Як розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» етнографиня, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово) Олена Громова, страв могло бути й більше, бо «який Святвечір, таким буде і весь рік».

Читайте також: Різдво Христове та ще 5 важливих дат: православний календар на січень 2022 року

За її словами, кутя готується тричі протягом Святок: до Святвечора (Багата кутя), перед Старим Новим роком (Щедра кутя) та напередодні Водохрещі (Голодна кутя).

Читайте також: Не можна запивати їжу та одягати старі речі: що заборонено робити на Різдво Христове

«Спостерігалися незначні відмінності в інгредієнтах страви залежно від поширення зернових: наприклад, у центральних регіонах готували кутю із пшениці, на Поліссі — із ячмінних зерен, у Карпатах брали обидві крупи, а у ХХ ст. на півдні використовували й рис», — розповідає Олена Громова та додає, що на Київщині розводили узваром та робили рідку кутю, у західних регіонах — круту. Традиційно до цієї страви додають родзинки, горіхи, мед, мак…

Ексклюзивний матеріал «Святвечір 2022: традиції вечора перед Різдвом, 12 пісних страв, обряди та прикмети» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter