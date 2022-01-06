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Суспільство та люди

Кутя голодна, багата та щедра: коли готувати та чим відрізняється

9:13 6 січня 2022
Кутя

На Святвечір, 6 січня, перед Різдвом Христовим, одними з головних 12 пісних страв традиційно вважаються кутя та узвар.

Як розповіла в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» етнографиня, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогово) Олена Громова, страв могло бути й більше, бо «який Святвечір, таким буде і весь рік».

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За її словами, кутя готується тричі протягом Святок: до Святвечора (Багата кутя), перед Старим Новим роком (Щедра кутя) та напередодні Водохрещі (Голодна кутя).

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«Спостерігалися незначні відмінності в інгредієнтах страви залежно від поширення зернових: наприклад, у центральних регіонах готували кутю із пшениці, на Поліссі — із ячмінних зерен, у Карпатах брали обидві крупи, а у ХХ ст. на півдні використовували й рис», — розповідає Олена Громова та додає, що на Київщині розводили узваром та робили рідку кутю, у західних регіонах — круту. Традиційно до цієї страви додають родзинки, горіхи, мед, мак…

Ексклюзивний матеріал «Святвечір 2022: традиції вечора перед Різдвом, 12 пісних страв, обряди та прикмети» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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