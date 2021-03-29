Дети-«любовники», взорвавшие интернет, вернулись в соцсеть
Юные блогеры — 13-летний Паша П. и его восьмилетняя «возлюбленная» Милана М.- вернулись в сеть после того, как их странички удалялись.
Как сообщает «Обозреватель», их странички вернули. Милана написала, что создала и второй профиль. «Ура, поймут не все. Мы это сделали. На всякий случай подпишитесь на мой второй аккаунт», — сообщила она в сториз.
Девочка уже успела выложить новый ролик, на котором она позировала в летнем платье.
Напомним, что скандал разгорелся из-за того, что дети размещали в соцсетях откровенные фотографии, на которых они целуются и лежат вместе в постели, а на вопросы подписчиков отвечают, что они вместе спят. Кроме того, девочка размещала свои фотографии в откровенных нарядах и в весьма недвусмысленных позах.
Полиция открыла уголовное производство по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов, мать девочки вызывали на допрос.
Женщина заявляла, что ничего незаконного ни она, ни ее дочь не совершали. По ее словам, скандал раздули недоброжелатели.
Эксклюзивный материал о разгоревшемся вокруг детей скандале читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото из соцсетей.
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